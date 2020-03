Cómo diseñar tu oficina en casa para esta cuarentena por coronavirus

Esta forma de empleo cada vez es más popular desde antes de la pandemia

Si algo está ocasionando la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, es la implementación de nuevas estrategias de producción para algunas compañías. Hay empresas o negocios que por su dinámica de trabajo tienen que parar sus labores parcialmente durante esta cuarentena; pero hay otras que tienen la oportunidad de gestionar sus actividades de manera distinta por medio del trabajo en casa.

Aunque las tecnologías de la información por la red ya cuentan con más de 30 años entre nosotros y por lo menos 10 años en el que algunos empleos ya se han adaptado al trabajo en casa, ni novatos ni experimentados, suelen pensar en cómo debe ser el espacio óptimo para sus labores.

Anja Jamrozik, doctora en filosofía científica cognitiva que estudia los entornos físicos y digitales, compartió a Architectural Digest que hay cinco cosas básicas que todos necesitan para ser productivo desde casa: acceso a la luz natural, una temperatura confortable, buena calidad del aire, muebles cómodos y una estrategia para minimizar las distracciones.

Con base en estas observaciones profesionales, el primer paso para generar un buen ambiente de trabajo desde el hogar, es colocar la mesa o escritorio cerca de una ventana que le permita poderla abrir para tener entrada de luz y ventilación natural que permita la oxigenación del cerebro y la relajación al encierro al mismo tiempo.

Una recomendación sobre las herramientas de trabajo, aunque una computadora portátil es muy funcional por su facilidad de traslado, si estás en casa, lo mejor es invertir en un monitor, teclado y mouse que te permite sentarte de manera adecuada sin encorvarte y generar otras posturas que a la postre podrían afectarte.

Respeta tu espacio, es decir, que la mesa que dispones como escritorio sea usada exclusivamente para estas actividades. Añade los artículos que sirvan para tus tareas como son: plumas, lápices, notas adhesivas, papelería en general, impresora, teléfono, entre otros objetos pertinentes. Asimismo, tal como lo harías en tu oficina, ambiéntala con detalles y adornos que te permitan relajarte durante tus labores.

Aunque muchas de las viviendas no pueden contar con una oficina propia, procura que tu espacio esté lo más alejado de las distracciones relativas al hogar como son las televisiones y ruidos de la cocina.

Es importante que contemples que concentrarte en tu trabajo de oficina, no quiere decir que te aísles por completo de tu casa; la gran oportunidad de realizar tus actividades profesionales desde la comodidad del hogar, no es sinónimo de privarte de sus beneficios, por lo que tu oficina puede estar abierta al hogar. No es tan bueno ni un lugar ruidoso y con varias distracciones, como tampoco lo es un espacio muy silencioso y apartado.

Como consejo adicional, la música ambiente, en su preferencia melodías sin letras, fomentan la creatividad sin importar donde te ubiques.

