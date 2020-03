Coronavirus afecta a compradores y vendedores de casas en Estados Unidos en pocos días

Podría aumentar la escasez de inventario en el país

Desde el inicio de año, Estados Unidos ya había comenzado el 2020 con más incertidumbres que certezas dentro del mercado inmobiliario, a pesar de haber tenido un auge en ventas durante 2019. El temor de una posible recesión y la falta de inventario marcaron los primeros meses, pero ahora el coronavirus parece haber llegado al país para dar la estocada final a una venta mínima para el primer semestre del año.

Las medidas de distanciamiento social y procedimientos de cuarentena en ciudades de EEUU especialmente afectadas, se han reflejado según casi el 28% de los corredores de bienes raíces quienes están viendo menos hogares en el mercado como resultado del coronavirus, según el último informe de la encuesta rápida sobre el pulso económico de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

“Si los vendedores retiran su casa del mercado, seguirá afectando las condiciones históricamente bajas de inventario que enfrenta el país”, dice Jessica Lautz, vicepresidenta de investigación de NAR.

Es natural que los vendedores, siguiendo las pautas médicas recomendadas por las autoridades y la propia Organización Mundial de la Salud, decidan retirar sus viviendas de las listas ante la imposibilidad de darle un seguimiento necesario ante posibles compradores, para evitar un contacto arriesgado con ellos y arriesgarse a un contagio del COVID-19.

Aproximadamente el 40% de los más de 3,000 agentes inmobiliarios encuestados entre el 16 y 17 de marzo, informan que han detenido los open house para prevenir la propagación de la enfermedad. Asimismo, el 27% ha visto que los compradores deben usar desinfectante para manos al ingresar a una propiedad, mientras que el 6% observó que los compradores deben usar guantes, según Realtor.

Especialistas consideran que el contexto actual de la pandemia aumentaría la escasez de inventario que ya se reflejaba incluso antes de toda esta emergencia sanitaria.

Pero el temor no sólo se refleja en los vendedores, ya que en las ciudades donde han aumentado los casos registrados de la enfermedad, muchos probables compradores temen la pérdida de sus ingresos y sus empleos por la cuarentena que deben mantener, situación que no les brinda la seguridad para iniciar la compra más grande de sus vidas y pagar una hipoteca de 30 años que no saben si podrán cubrir.

“La actividad del comprador se ha desacelerado actualmente mientras escuchan las precauciones sobre cómo mantenerse saludable”, dijo Lautz. Pero “La actividad del comprador se recuperará después de que se levante la cuarentena, ya que los compradores se sentirán atraídos por las bajas tasas de interés”, aseguró.

