Los signos más empáticos y comprensivos del zodiaco

Son tan sensibles al dolor ajeno que harán todo lo que esté en sus manos para ayudar a los demás a superar ese sufrimiento

Todas las personas son empáticas y hay algunas que intentan serlo para ganarse un grado más en su nivel de espiritualidad, pero no son del todo naturales. Sin embargo, existen quienes no necesitan decirlo para darnos cuenta que el nivel de empatía que poseen es tal que sienten literalmente la emoción de sus semejantes.

El que seas empático no quiere decir que eres mejor ser humano, simplemente eres más sensible a las emociones de otras personas y estas abierto a escucharlas.

La Real Academia Española define como empatía a “la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos” y la astrología logró identificar a aquellos signos que tienen esta cualidad muy desarrollada.

Los signos más empáticos del zodiaco

Tauro

Pareciera que los Tauro son los menos emocionales, pero la realidad es que son muy sensibles. Reciben con especial cariño los sentimientos de las personas al grado de crear una conexión, aunque no se sienten del todo orgullosos por esto: no desean que las personas se enteren que son empáticos. Simplemente están ahí para lo que necesiten, toman el dolor, lo sienten y lo canalizan tratando de ser útiles.

Géminis

No suelen ser empáticos, pero cuando lo logran pueden sentir más dolor que la propia persona que tiene el problema. Por eso suelen ser escurridizos cuando perciben que alguien está sufriendo, pero siempre estará disponible para ayudar y lo hará sinceramente.

Virgo

La perfección y frialdad de los Virgo es un mecanismo de protección ante la gran empatía que sienten por los demás. Lo que les pasa a sus semejantes puede causarles el mismo dolor y no solo con los seres humanos, suelen ser muy sensibles ante causas animales; si ven que una criatura está en peligro sentirán una gran tortura.

Escorpión

Al igual que Tauro, son personas que no expresan emociones, parecen frías y agresivas, pero detrás de ese escudo hay cariño, sensibilidad y empatía. La forma en que lo expresan es ayudando y motivando a quien sufre ese dolor. Son grandes amigos que hacen todo por ellos, pero su cualidad no es ser cuidadosos señalando los errores, por lo que pueden parecer agresivos.

Acuario

Cuando se trata de empatía son como un padre cuidando a su hijo. Se preocupan por los que lo rodean, sienten el dolor y no lo soportan, harán todo lo necesario para que termine. Por eso su actitud es muy alegre, quieren que los demás sean felices y no conciben la idea de que haya una persona triste. Sin embargo, cuando su empatía no es apreciada tienden a enojarse.

Piscis

Son seres verdaderamente empáticos, sensibles a los dolores de las personas cercanas; no necesitas decirles que estás sufriendo por dentro para que se percaten de ello y es que son compulsivos para ayudar. Suelen ser muy queridos porque transmiten paz y tranquilidad, pero no dejan que los demás se agobien por ellos.

