“Todavía deben madurar”: Rafa Márquez habló sobre la nueva generación del Tri

El exfutbolista confía en que hay mucho talento en México

Una de las máximas figuras en la historia del futbol mexicano es Rafael Márquez, quien tuvo una gran trayectoria en el futbol europeo y con la Selección Mexicana, por lo que es voz autorizada para hablar del balompié azteca y el rumbo que le espera al Tri en los próximos años.

En una entrevista para Récord, el ‘Kaiser’ de Michoacán destacó que Gerardo Martino, técnico del conjunto nacional, cuenta con buena materia prima, sin embargo, son jugadores jóvenes que deben foguearse e ir ganando experiencia.

“Hay muchos chicos, pero todavía deben madurar y afianzarse más en sus respectivos equipos. Hay mucho talento. No me preocupa nada porque no hay duda de que hay buen material para trabajar y para seguir creciendo”, dijo Márquez.

Rafa, que hace dos años se convirtió en 5 veces mundialista al participar en Rusia 2018, también señaló que los futbolistas experimentados como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Héctor Moreno deben servir de referentes y guías para los jóvenes.

“Hay gente de jerarquía que todavía tiene gran calidad y que puede ayudar a estos jóvenes a seguir sus pasos”, señaló Márquez, quien puso punto final a su carrera como profesional con los rojinegros del Atlas.