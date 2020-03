La faceta de vloggers de Kendall y Kylie Jenner

Las hermanas Jenner siempre se mostraron muy unidas

Kendall y Kylie Jenner en más de una ocasión se robaron la atención en las primeras temporadas de Keeping up with the Kardashian, y es que las más pequeñas del clan desde muy niñas eran muy activas.

Y a pesar de que ahora parecen estar peleadas lo cierto es que toda su vida se han mostrado inseparables, haciendo todo tipo de cosas juntas. Un ejemplo de esto fue el canal en Youtube que abrieron en donde pretendían incursionar como vloggers.

El nombre del canal era “MsKendallandKylie” y en él compartían todo tipo de ocurrencias. Uno de sus videos más graciosos fue en el que con la ayuda de su amigo Spencer, pretendieron ser una mujer muy alta.

El video se tituló “Tha Tall Girl. LOL” y recibió poco más de 8 mil “me gusta”, cifra que no tiene nada que ver con el número de likes que ambas reciben actualmente en su cuenta de Instagram con cada fotografía que comparten.

Lo cierto es que sus fans esperan que no ocurra nada entre las hermanas pues aman la buena relación que las hermanas siempre han tenido.