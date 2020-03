Tarjeta Roja: el coronavirus cambiará el orden del fútbol mundial

Grandes clubes del mundo sufrirán la crisis económica, otros acortarán brechas con ellos aprovechando la situación

Ya todos a estas alturas deberíamos estar hechos a la idea que el orden mundial a partir de esta pandemia de coronavirus cambiará por completo en muchos aspectos de la vida. Un microorganismo que nos ha demostrado como nunca lo frágil que somos como especie, pero que también hay problemas que solo podemos superar así: unidos como especie.

Evidentemente, el mundo del fútbol -lo más importante de lo menos importante- ha dejado de ser un tema prioritario, pero es un hecho que la crisis afectará a todos y que NADA volverá a ser igual en el mundo del balompié a nivel global.

Richard Cramer: "Si el sector del fútbol sigue paralizado dos meses más por el coronavirus, cambiará para siempre. Todos los contratos deberán renegociarse a la baja. Se acabarán los salarios de ocho cifras".https://t.co/0k6PqxUzDi pic.twitter.com/hp3JmE380U — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) March 22, 2020

Pongamos como ejemplo al Barça y al Madrid, el más alto estándar de excelencia futbolística en el mundo, son dos clubes que, aunque generan miles de millones en ganancias anuales, dependen al 100% de que se juegue al fútbol: de que la gente asista al estadio, de que millones se arremolinen alrededor de la televisión para ver fútbol pero también a anunciantes que pagan miles de millones para que sus marcas también sean visibles en ese momento… todo gira en torno al juego, si no hay fútbol no hay ganancias, tampoco están abiertas sus tiendas, ni sus escuelas, no hay dinero. Punto.

#Bundesliga 🇩🇪 💥 Hoeness afirmó que el mercado de fichajes cambiará por completo https://t.co/vW5Fycz1iA — Diario SPORT (@sport) March 26, 2020

El Barcelona está tratando de negociar con sus jugadores una rebaja del 70% debido a esta situación… si el sueldo de los mejores jugadores del mundo está en riesgo, imagínense todo lo demás.

¿Cuanto tarda un club en recuperarse de 3 o 4 meses sin fútbol? Seguramente muchos ni siquiera lo podrán hacer, pero incluso para los grandes clubes europeos será un golpe brutal a sus finanzas, que tendrán que estabilizar moderando sus gastos de una u otra manera.

En el otro lado, tenemos a los clubes que no dependen económicamente del fútbol para estar ahora mismo y seguir en la cresta de la ola sin importar la situación, equipos cuyos propietarios generan miles de millones de dólares (normalmente petrodólares) al día esté jugando el equipo o no y que, de hecho, están acostumbrados a perder dinero con sus clubes porque ni siquiera lo ven como un negocio… aunque ahora ya lo sean.

Esos equipo seguirán gastando fortunas en jugadores, haciéndose cada vez más competitivos y acercándose cada vez más a la grandeza futbolística de clubes como el Barça o el Madrid… ¿me explico? Un nuevo orden del fútbol mundial.

