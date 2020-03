¡Preparados para todo! El América cuenta con fondo de emergencia para el coronavirus

Con ese dinero, las Águilas podrán enfrentar la crisis por el coronavirus de mejor manera

Ya han pasado cerca de dos semanas desde que inició el parón en las principales ligas de fútbol del mundo a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 y ya se empiezan a notar los estragos económicos de ello. Al no haber partidos, los clubes no reciben ingresos por patrocinios o venta de boletos y han empezado a tomar medidas drásticas como recortar el salario de los jugadores en las semanas que no haya partidos.

Las medidas de prevención para el #coronavirus 🦠😷 traídas por el @ClubAmerica 🦅 También se recomienda que no salgan de casa 🏠 para evitar contagios #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/xJ73sH5Dtt — América CF 🇲🇽 (desde casa🏠) (@AmericaCF_GO) March 17, 2020

En México los equipos aún no se han manifestado sobre las medidas económicas que tomarán en este receso de actividades, sin embargo, todo parece indicar que el América es de los pocos equipos preparados para enfrentar esta crisis, pues tienen un fondo especial para este tipo de emergencias.

De acuerdo a información de Jonatan Peña, reportero de Récord, las Águilas cuentan con fondos de emergencia destinados a usarse para circunstancias extraordinarias como la que estamos pasando, lo cual podría ayudar a la institución a sobrellevar todo de mejor manera.

CON PLAN DE EMERGENCIA ☝️ De acuerdo a información de @Jonatan_Pena, colaborador de RÉCORD, América cuenta con fondos económicos de emergencia, por lo que no se maneja aún la posibilidad de despidos o retención de salarios. 🙌 🔴https://t.co/vTLJcoNLQg pic.twitter.com/AQFqpLDSMR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 27, 2020

“No se pretende agravar la crisis con medidas autoritarias o de gran restricción. En todos los niveles lo que se está promoviendo es solidarizarse ante esta adversidad. “Claro que se pierde y es inédito este tema. Aunque hay fondos económicos de emergencia, creo que esto por sus dimensiones ha tomado a todos por sorpresa, yo creo que nadie se imaginó algo de esta magnitud”, declaró una fuente consultada dentro del club.