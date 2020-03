AMLO descarta aislarse, dice que conservadores quieren “tomar el control” de México

Ante la contingencia del coronavirus, el mandatario dijo que él necesita al frente para la conducción del país

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los conservadores quieren que se ponga en cuarentena ante la pandemia del coronavirus, para aprovecharse y apoderarse de la conducción política del país y llevar al fracaso a la Cuarta Transformación.

“¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción, o sí habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío, para que se apoderen de la conducción política del país, de manera irresponsable”, afirmó López Obrador durante su gira por Badiraguato, Sinaloa, la tierra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De esa manera AMLO dejó claro que no se pondrán en cuarentena, y que seguirá realizando su actividades cotidianas, que han sido duramente criticadas por la contingencia que hay en el país por la epidemia del COVID-19, y que las autoridades de Salud han pedido a los mexicanos quedarse en casa, incluso el mismo López Obrador ya pidió a la población quedarse en casa.

Pero él sigue realizando sus giras por el interior del país, y sin seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“No podría irme a cuarentena porque se requiere que haya conducción en el país; los conservadores quisieran que desapareciera, que fracasara la Cuarta Transformación, pero no les vamos a dar el gusto”, afirmó AMLO.

“Están muy enojados porque robaban, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos”, expresó AMLO al referirse a los conservadores y afirmó que no dará “ni un paso atrás”.

López Obrador dijo que no suspenderá sus actividades, y no lo hará mientras no muestre síntomas de COVID-19. ya que aseguró que se encuentra “bien y de buenas”, durante su gira por el muncipio de Badiraguato.

Y a pesar de que la propia Secretaría de Salud de México ha pedido a los mexicanos a quedarse en casa, él sigue realizando sus giras por el interior del país y dijo que no la suspenderá hasta que Hugo López-Gatell se lo indique.

AMLO pidió el fin de semana a los mexicanos que permanezcan “siempre” en casa, salvo que su trabajo sea “fundamental para el bienestar y la seguridad del pueblo”, e insistió en la importancia de seguir cuidando a los adultos mayores y a los enfermos.