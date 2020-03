Muere mujer de coronavirus, su familia organiza funeral ¡y se contagian 16!

Estas personas recuerdan a otros la importancia de la distancia social para evitar el COVID-19

Sheila Brooks, de 86 años, murió el 9 de febrero de coronavirus en Inglaterra. Su familia organizó una funeral, a pesar de que en aquel país ya había alertas de contagios por no obedecer distancia social. El resultado fueron 16 personas con COVID-19.

“Fue el funeral de mi (tía abuela), así que gran parte de la familia estaba allí”, dijo Amanda, de 34 años, quien está aisala y cuenta la historia de su madre, Susan Nelson, de 65 años, la primera en resultar positivo de todos los familiares que acudieron al evento.

Susan también murió, debido a que tenía enfermedades preexistentes y su cuerpo no resistió, reportó The New York Post.

Los miembros de ese clan que sobreviven piden a otras personas atender los llamados de distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19, que no respeta edades. Un joven de 21 años también se contagió.

“Ahora tenemos a otra persona de nuestra familia en el hospital que probablemente no va a sobrevivir”, dijo Amanda.

La unidad de esta familia fue su principal problema al reunirse sin precaución en esta contienda sanitaria, reconoció Amanda.

Los síntomas que han presentado son variados, pero incluyen tos y fiebre, los principalmes que expertos señalan en pacientes con coronavirus.