Realizan boda temática de coronavirus en República Dominicana y decenas de invitados resultaron contagiados

Estimados clientes, aliados y suplidores, • El equipo de Novella lamenta profundamente la organización de la actividad denominada BARMACIA que se realizó en la boda del sábado. En ningún momento fue nuestra intención burlarnos de la grave situación que atraviesa el mundo con la propagación del COVID-19. Queremos destacar que el BARMACIA no fue la hora loca de la fiesta y el concepto tampoco se trataba del coronavirus. Sin embargo, reconocemos que no era el momento para realizar una actividad de esta índole; por eso pedimos disculpas. • Durante los más de 20 años que tenemos en la industria, siempre nos hemos caracterizados por nuestra responsabilidad, y eso no ha cambiado. Somos conscientes de la difícil realidad que enfrenta la humanidad en estos días, y entendemos la grave situación mundial. De nuestra parte estaremos tomando las medidas necesarias. Agradecemos su comprensión y estamos a sus órdenes.