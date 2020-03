Truco para convertir unas desabridas galletas saladas en un bocadillo gourmet

Nada más sencillo para elevar las simplonas galletas que tenías rezagadas en la despensa

Si te ha pasado que compras unas galletas saladas y notas que su sabor es tan insípido que no se te antojan para nada, no las tires. Es el momento de sacarlas de tu despensa y darles vida nueva, convertirlas en una galleta gourmet, que no resistirás comerlas solas como botana, embarrar tus aderezos, acompañar tus ensaladas, picadillo de atún y otros guisos. También las podrías usar para hacer unos crujientes empanizados

¿Cómo rescatarlas y darles sabor?

El famoso chef Alton Brown ha colgado un video en donde nos da uno de esos trucos de cocina que vale la pena retomar, eleva el sabor de unas simplonas galletas saladas, por lo que serán mejores que aquellas aromatizadas con especias o quesos que encuentras en el supermercado.

El ejemplo que muestra es muy sencillo. Necesitas:

Paquete de galletas saladas

1 cucharadita de polvo de mostaza seca

1 cucharada de tu salsa picante preferida

2 cucharadas de mantequilla o ghee

Preparación

En un bowl mezcla la mostaza, salsa y la manquilla fundida. Agrega las galletas y revuelve para cubrirlas con la mezcla. Coloca las galletas en una bandeja y hornea durante 10 minutos a 350F. ¡Listo!

Brown solo nos da una idea, puedes hacer tus mezclas favoritas, en lugar de mantequilla puedes usar ajo y cebolla en polvo, curry, orégano, la especie de tu agrado. También puedes remplazar la salsa picante por salsa de tomate o cátsup.

Si no consumes todas las galletas al momento, no olvides guardarlas en un recipiente hermético para evitar que se deterioren.