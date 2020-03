Lili Estefan reaparece en ‘El Gordo y la Flaca’ pero desde su casa

Univision pone en práctica el distanciamiento social entre los titulares del programa

Lili Estefan reapareció en “El Gordo y La Flaca” un día después de que Raúl de Molina anunciara que iba a estar fuera toda la semana.

“Pero primero vamos a pasar con mi querida Lili Estefan que no pudo estar en el programa ayer porque la conexión la habíamos perdido. Está enlazada desde su casa en la ciudad de Miami”, dijo El Gordo al inicio del programa.

Estefan hizo una aparición desde su casa y dice que es mucho más complicado hacerlo desde su hogar porque tiene que hacer todo ella sola.

“Como los extraño. No se imaginan lo diferente que se siente estar haciendo el show desde la casa”, dijo La Flaca. “Además, es mucho más trabajo. Me toca hacerme el pelo, me toca maquillarme, poner luces… Es algo a lo que todos nos estamos acostumbrando a tratar de hacer una vida en distancia y no se siente igual”.

La Flaca dice que la producción ha decidido mantenerlos separados y estarán alternando cada semana en el estudio.

“Ayer llamé a la jefa y casi me hecho a llorar cuando me dijo que no podía entrar a trabajar”, explicó Estefan. “Quería al menos a los 6 pies de lejos darle un besito a Raúl y no pude. No estuve ayer porque nos están tratando de mantener a ti una semana y a mi otra”.