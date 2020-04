A Ana Bárbara el coronavirus le recuerda una tragedia de cuando era niña

View this post on Instagram

En esta peculiar familia estamos pasando tiempo intentando divertirnos y sobretodo protegiendo nuestra salud con la actitud y mentalidad de #mequedoencasa aquí les dejo a @chemafernandezugalde @gallardoni @jeronimo_barba y la #madre-ada osea yo 🤪 aunque sólo es un poco de una pieza de Beethoven (que amo) Moonlight Sonata. “Claro de Luna” y la de still dre. 🙌🏻 sólo nos faltó el @drdre y @snoopdogg in the house😤 (tocando en vivo) 🎹