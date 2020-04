¿Sin campeones? La Liga MX dio por terminados los torneos de categorías inferiores

La Federación Mexicana de Futbol canceló los torneos: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la liga.

Monterrey (Sub 20); América (Sub 17) y Chivas (Sub 15 y Sub 13) eran líderes.

Organizarán dos torneos de Copa (Sub 17 y 20) en Toluca.

¿Pasará lo mismo en el Ascenso y Liga MX?

— RoLaVoz (@CapoMaldini) April 2, 2020