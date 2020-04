Youtube Premium estrenará un nuevo documental sobre Coachella

‘Coachella: 20 Years in the Desert’ llegará a la plataforma el 10 de abril

Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo, tuvo que cambiar de fecha para llevarse a cabo los fines de semana del 9-11 y el 16-18 de octubre, en vez del 10-12 y 17-19 de abril.

Afortunadamente para los amantes de Coachella no todo está perdido, pues en pocos días podrán disfrutar del estreno del nuevo documental del festival a través de Youtube Premium. ‘Coachella: 20 Years in the Desert’ llegará al servicio de streaming el próximo 10 de abril, fecha en que se habría realizado la edición 2020 del festival.

El documental, dirigido por Chris Perkel, hace un recuento por las dos décadas de historia del festival e incluye presentaciones de Rage Against the Machine, Daft Punk, Guns N’ Roses, Post Malone, LCD Soundsystem, Radiohead y muchos más.