Una novela llamada Iván Rakitic: el jugador al que todos quieren, pero nadie se lleva

Todos los equipos grandes de Europa preguntan por él, pero las negociaciones no se cierran

Iván Rakitic, el centrocampista croata del Barcelona no es solo uno de los jugadores más regulares que había tenido el equipo azulgrana en los últimos años, es la moneda de cambio más fuerte que tiene el club para hacer caja o hacerse de los servicios de los jugadores que quiere en el futuro.

Rakitic no entra en planes. Hace tiempo que el rubio mediocampista perdió la intensidad en la cancha que lo caracterizó en temporadas anteriores, el equipo o ha querido ‘mover’ por cielo y tierra y simplemente no ha caído el cliente: AC Milan, Inter de Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, Juventus… todos han preguntado por él, pero la negociación no se cierra.

🔵🔴➡️🔴⚪ Todo conduce a Rakitic al Atlético de Madrid https://t.co/gSWOBp2Irn Lo cuenta @medinamarca — MARCA (@marca) April 4, 2020

Bueno, ahora resulta que el que estaría más cerca de ficharlo es el Atlético de Madrid, a quien le está faltando justamente intensidad en medio campo y el ‘Cholo’ sabe que Rakitic la tiene todavía en algún lado

Ahora bien, el croata no quiere salir de España y de hecho, lo que quiere es volver al Sevilla de donde llegó hace varios años y donde todavía es ídolo.

Ivan Rakitic en modo Sevilla. En su último curso con el club del Pizjuán, registró 15 goles y 15 asistencias en 52 partidos. Muchas veces habilitado como mediapunta por Unai Emery. El croata fue capitán de un equipo que fue quinto de Liga y que conquistó la UEFA Europa League. pic.twitter.com/N6aTJIO3tz — Invictos (@InvictosSomos) April 4, 2020

Lo que es un hecho es que cada día que pasa -y más sin fútbol competitivo- los bonos de Rakitic se devalúan y podría acabar siendo un mal negocio para el club azulgrana que tanta fe le tiene a este jugador para hacer caja.