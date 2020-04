“Al América no hay que odiarlo”: Francisco Palencia resaltó la importancia de las Águilas

El 'Gatillero' jugó para tres de los cuatro grandes del fútbol mexicano

Varios años han pasado desde que Francisco Palencia se retiró como futbolista profesional, siendo uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de defender tres de las cuatro playeras de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano.

El “Gatillero” fue campeón de liga con Pumas y Cruz Azul, y tuvo una destacada participación con las Chivas de Guadalajara; siendo América el único club para el que no jugó.

Palencia habló del tema para el programa de Versus de TUDN, en donde fue cuestionado respecto a si habría tenido cariño por América, en caso de haber formado parte de las Águilas.

“Eso no lo sé. Lo único que no podremos saber es lo que no hicimos. Pero creo que también al ser profesional, si me hubiera tocado jugar en América, igual le hubiera tenido cariño. Seguramente nos hubiera ido bastante bien”, dijo el ex futbolista.

El mismo Palencia reconoció que para que haya grandes rivalidades en el balompié azteca deben existir equipos populares, destacando lo que significan las Águilas.

“Al América no hay que odiarlo como dicen por ahí, hay que quererlo. ¿Qué sería de un Clásico Nacional si no hubiera un América o unas Chivas? Si no hubiera un Cruz Azul en México no habría un Clásico Joven. Hay que agradecer que están esos equipos”, concluyó.