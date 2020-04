Denuncia a su pareja por haberle dado una golpiza tras enterarse que le fue infiel

Y no solo eso, también le rayó el auto y le cortó los frenos

Hace unos días, un hombre se presentó en una comisaría de policía en City Bell, localidad perteneciente a La Plata, en Argentina, para denunciar que había sido víctima de violencia por parte de su pareja durante la cuarentena.

El hombre se despojó de la camisa que llevaba puesta para mostrarle a la policía las marcas de los golpes que su mujer, una taekwondoin, le propinó luego de enterarse, durante estos días de encierro en casa por la pandemia del coronavirus, que él le ha estado siendo infiel.

“Yo estaba acostado y en un momento ella me agarró el teléfono celular y me empezó a revisar la cuenta de Facebook… Me empezó a pegar trompadas en la cara, cachetadas, me arañó en los brazos, manos y torso, me mordió la mano y el hombro izquierdo, me dio patadas y me pegó con una llave como si fuera un látigo”, narró el caballero, quien también aseguró que su novia le rayó su auto e incluso, le cortó los frenos.

Por su parte, la agresora publicó en Facebook su versión de los hechos.

“Todos conocen mi carácter fuerte, el que era mi pareja me volvió a mentir y engañar con la ex. Reaccioné violentamente, no me quiero justificar, pero yo no sé controlarme y más sabiendo taekwondo, siempre luché y sufrí por ser así… Esta vez fue mi culpa. Yo no debí perdonarlo este último 25 de diciembre cuando mirando las fotos de Nochebuena, encontré la captura de un chat con la ex. Él decía que era viejo pero la fecha exacta era del 15 de diciembre, así como también guardaba fotos que ella le enviaba en una carpeta oculta titulada mi amor modificada en la misma fecha”.

La mujer también reconoció que necesita tomar terapia para poder controlar su temperamento y sobretodo, para poder superar los traumas que le dejó esta relación; sin embargo, deberá rendir cuentas ante la justicia.