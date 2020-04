El ‘Vasco’ Aguirre tiene claras sus prioridades: “En este momento me da igual si se juega La Liga”

El técnico mexicano está viviendo la pandemia con preocupación

La situación en España a consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus es una de las más delicadas del mundo, las cifras de fallecidos siguen subiendo de manera impresionante y nadie se ha quedado indiferente al respecto.

En el mundo del fútbol, es claro que los que viven en aquel país tiene otra prioridad en estos momentos y Javier Aguirre es uno de ellos, quien asegura que no regresará a entrenar hasta que se garantice la seguridad sanitaria en el país ibérico

“Ahora mismo me da igual si se juega la liga. Me importa un cacahuete si me renuevan o no. Yo perdí a mis padres y no estuve en los entierros. Ni a la boda de mis hermanos. A veces, los puntos del domingo no me compensan“, reveló Javier Aguirre.

Sobre su situación personal en aquel país: “Estoy preocupado porque tengo dos hijos en México. El pequeño fue el más listo, cogió sus bártulos y se fue a casa de sus suegros a Huelva. Ayer le mandamos ropa. Ahora nos queremos pero antes solo decíamos ‘lávate los dientes’”, dijo el técnico del Leganés.