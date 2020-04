VIDEO: Familiares de fallecido por COVID-19 agreden a camillero en Ciudad de México

Las agresiones a personal médico en México han crecido en la última semana

Daniel Zamorano, un camillero que labora en el Hospital General de Zona Número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, fue agredido por familiares de un paciente recién fallecido por COVID-19.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando cuatro hombres y dos mujeres ingresaron al hospital por la fuerza al enterarse que su familiar había fallecido por coronavirus.

Un enfermero que resultó agredido en el Hospital General de Zona 48, del IMSS, relata que cuatro hombres y dos mujeres lo golpearon porque su familiar falleció por coronavirus. El video se ha difundido en redes sociales https://t.co/OcC85w30A8 pic.twitter.com/XBfqnnNaW9 — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2020

Adentro, golpearon a camilleros y enfermeros, al tratar de ingresar a un área restringida para ver a su paciente. Además de los golpes, amenazaron de muerte a una doctora.

“Me golpearon porque su familiar murió por COVID-19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado”, expuso Zamorano, el camillero agredido.

Olga Flores, otra de las empleadas del lugar agregó que uno de los hombres ingresó armado al hospital.