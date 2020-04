FC Juárez y Pumas buscarán ratificar que pueden pelear por el campeonato en la eLiga MX

Luego de sacar resultados agónicos, ambos equipos deberán mostrar de qué están hechos en la jornada 2 del torneo de FIFA 20

Este martes continúa la emoción en la eLiga MX, con el duelo entre FC Juárez y Pumas, dos equipos que sacaron puntos en la jornada 1, pero que lo hicieron de forma agónica, por lo que intentarán demostrar que tienen madera para ser protagonistas de la competencia.

Los de Juárez, con Diego Rolán al mando, le sacaron un empate de último minuto a Chivas en su debut; mientras que los felinos se llevaron su primer triunfo gracias a Juan Pablo Vigón, quien derrotó en la recta final del encuentro a su similar de los Tuzos, Cristian Souza.

Esta claro que ninguno de los dos videojugadores convenció en la fecha 1, pero próximamente tendrán la oportunidad de demostrar su valía. Como parte del equipo hicieron lo suyo, ya que ambos lograron sumar.

Aún no se conoce la alineación de los rivales al mando del próximo encuentro de FIFA 20, pero si repiten, tal y como lo hizo Jonathan Borja con Cruz Azul, su revancha habría llegado antes de lo esperado; de lo contrario, podrían entrar al quite Eder Borelli o Maximiliano Olivera por parte del equipo fronterizo y Alan Mozo o Luis Quintana representando a los universitarios. De acuerdo con la imagen que subió Pumas, es probable que juegue Mozo, aunque pese a los cuestionamientos de sus seguidores en la publicación, no quisieron confirmar ni desmentir la versión. La imagen que subieron los Bravos indica que su representante será Olvera.

Juárez llega al enfrentamiento con 1 punto, ocupando el noveno puesto de la tabla general, mientras que Pumas lo hace con 3 unidades, pero sólo un lugar por encima de los norteños. El partido será este martes a las 3 pm ET / 12 pm PT, la transmisión correrá a cargo de TUDN.