Lionsgate transmitirá por streaming gratuito John Wick, La La Land y más

Jamie Lee Curtis conducirá las transmisiones y hará comentarios sobre las películas

En medio de uno de los puntos más críticos del coronavirus, Lionsgate, compañía de entretenimiento canadiense y americana, ha decidido unirse a la iniciativa de medios como HBO, para ofrecer contenido gratuito a quienes se encuentran pasando la cuarentena en casa.

Este lunes, Lionsgate ha anunciado ‘Lionsgate Live! A Night at the Movies’, una serie de streamings semanales en los que la actriz Jamie Lee Curtis presentará algunas de las películas más importantes de la compañía, como John Wick, La La Land, Dirty Dancing y The Hunger Games.

En el streaming, Curtis recordará algunas anécdotas propias con respecto a las películas y contará con invitados famosos y personalidades de Youtube para hablar de las producciones.

‘Lionsgate Live! A Night at the Movies, iniciará el viernes 17 de abril a a las 9 pm ET y podrá verse a través de las páginas de Youtube de Lionsgate o Fandango.