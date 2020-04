Ahora es María León quien seduce a sus fans vestida con una almohada

La cantante se unió al #Pillowchallenge con un colorido estilo muy a la mexicana

María León es otra de las famosas que se une al reto de la almohada, el cual surgió en medio de la cuarentena que se vive en el mundo entero por la pandemia de COVID-19.

La ex vocalista de Playa Limbo sorprendió a sus seguidores de Instagram compartiendo una sensual imagen en la que utilizó una hermosa y colorida almohada bordada como vestido, con la que presumió su estilizada figura bromeando con la idea de que ha pasado tanto tiempo sin salir que ya se convirtió en un mueble más de su casa.

La intérprete de “Perro amor” agregó al outft de moda un poco de su personalidad con unos zapatos rojos que combinó con aretes y cinturón en el mismo tono. Además de un toque muy mexicano con un cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo a sus espaldas.

“El mejor outfit almohada que he visto“, “Guapa“, “No pues hasta una almohada te queda bien“, “Te ves impresionante“, “Ay me encantó“, “Con lo que uses siempre serás mi princesa eterna“, “Hasta con un cojín luces hermosa“, “Muy buena opción“, “Espectacular“, son solo algunos halagos que recibió la amante del pole dance.