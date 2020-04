Eden Hazard dice que no puede controlar su dieta y teme subir de peso en la cuarentena

El jugador del Real Madrid continúa recuperándose de una lesión

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, admitió que le está siendo difícil resistirse a comer pan durante el aislamiento.

El delantero del Real Madrid está trabajando con un fisioterapeuta en línea para fortalecer el tobillo que lo ha mantenido fuera por 17 juegos esta temporada.

Pero el belga no ocultó el hecho de que también está luchando contra la necesidad de comer panecillos en casa.

Durante una entrevista dijo: “Es complicado para mí. Estoy tratando de no comer mucho. Estoy tratando de no entrar a la despensa para comer muchos bollos, pero no es fácil”.

El jugador de 28 años ha logrado solo un gol en sus 15 apariciones esta temporada, y se perdió el comienzo de la temporada con un problema en los isquiotibiales.

Hazard había regresado brevemente al equipo en febrero antes de perderse otros tres juegos con una segunda fractura de tobillo contra Levante.

Pero a pesar de que el fútbol se detuvo en medio de la pandemia de coronavirus, el extremo continúa su camino hacia la recuperación a través de la terapia en el hogar.

