Da positivo por coronavirus esposa de Chris Cuomo, conductor de CNN y hermano de gobernador de NY

El presentador lleva dos semanas aislado en el sótano de su domicilio para evitar propagar la enfermedad

Cristina Cuomo, la esposa del conductor de CNN, Chris Cuomo, dio positivo por coronavirus, según anunció el mismo durante la emisión de su programa de este miércoles por la noche.

El también hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lleva aislado en es sótano de su casa desde que hace dos semanas le detectaron COVID-19. El conductor ha seguido realizando su programa desde allí con la intención de alertar a todos los estadounidenses la gravedad del virus.

Desde que se trasladó a su domicilio para hacer su programa desde allí, Cuomo se ha expresado las dificultades que ha atravesado con la enfermedad. No solo se ha referido a los síntomas físicos sino también a los psicológicos y a la imposibilidad de poder dormir debido a las pesadillas.

Otra de sus preocupaciones era propagar el virus en su hogar, algo que terminó ocurriendo. “Cristina (Cuomo) tiene ahora COVID(-19). Dio positivo. Esto me rompió el corazón, es una de las cosas que esperaba que no pasara. Y pasó”, dijo el conductor en antena mientras hablaba con su hermano, Andrew Cuomo.

El gobernador reconoció lo difícil que era aislar a una persona en una casa y que no contagiara al resto de los habitantes. Es por ello que, dijo el mayor de los Cuomo, “mucha gente hace la cuarentena en la habitación de un hotel durante 14 días. Ni siquiera sacan los platos en 14 días”. Andrew Cuomo recordó que el virus “permanece en ciertas superficies hasta dos días”, lo que facilita su propagación.

Chris Cuomo tuiteó más tarde que sus hijos no están infectados. “Los niños aún no están contagiados, pero esto nos estremeció completamente”, escribió en la red social. “Todo se está intensificando. Esto deseando tumbar esta fiebre para poder ayudarla como ella me ayudó a mí”.