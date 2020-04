Bárbara Mori se sentía ‘sola y triste’ durante la época de ‘Rubí’

El éxito de la telenovela la hizo reflexionar

Bárbara Mori es internacionalmente conocida como “Rubí“, la telenovela que protagonizó en el 2004. Pese a que tenía una extensa carrera en TV Azteca en donde encabezó varios melodramas, fue esta última producción de Televisa la que le dio un reconocimiento sin igual.

Actrices de telenovelas sueñan con tener un gran protagónico y volverse icónicas para asegurar su espacio dentro del medio. Para Mori, la fama que le trajo “Rubí” fue algo que le provocó incertidumbre. A pesar de que gozaba de gran aceptación y éxito, la época en la que grababa la serie resultó ser de gran tristeza y soledad.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste“, Mori dijo en un Tedx Talks.

Todo este proceso la llevó a reflexionar sobre su vida y la hizo recordar su niñez, una niñez de violencia por su padre y un abandono de su madre.

“A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”, reveló.

Fue la meditación que ayudó a Mori encontrar esa paz. La actriz también reveló que Televisa le había ofrecido un contrato de exclusividad para que siguiera siendo para de su elenco pero lo rechazó.

“La empresa me buscó para que firmara con ellos a cambio de cualquier cosa que yo pidiera, ojo es una oferta tentadora si lo que estás buscando es enriquecer tus bolsillos y asegurar tu futuro como muchos me lo dijeron en su momento. Pero siempre he sido fiel a mis sueños, a mis necesidades más profundas, a mis ganas de seguir aprendiendo, así que rechacé la oferta a pesar de todas las dudas que se generaron en mí al escuchar la voz de mi ego”.