Coronavirus golpea a los ‘Farmers Markets’: sus ventas caen a la mitad

Las restricciones impuestas a los mercados de productores han hecho que la gente acuda menos a comprar

Antes del coronavirus, Silverio Zarabia vendía los vegetales y frutas que él mismo cultiva en 27 ‘Farmers Markets’, como se les conoce en inglés a los mercados al aire libre de pequeños agricultores, pero desde que la pandemia comenzó, solo vende en seis.

“Las ventas se me cayeron en 50%. He tenido que reducir las horas de trabajo a mis 15 empleados”, dice Silverio quien siembra sus hortalizas en el condado de Riverside, pero los vende en los mercados del condado de Los Ángeles.

La mayor parte de los pequeños productores de vegetales y frutas comercializan el producto de su cosecha en los Farmers Markets. Sin embargo, cuando el gobernador de California Gavin Newsom declaró la emergencia por el COVID-19 a principios de abril, y las ciudades y condados empezaron a establecer sus propias restricciones para guardar distancia social, quedarse en casa y exigir el uso de mascarillas y guantes, los pequeños productores recibieron una fuerte sacudida en sus ingresos.

“Muchos mercados han cerrado, y los que permanecen abiertos, solo dejan entrar a cierto número de compradores para evitar el contagio. Debido a que hay líneas para entrar, la gente se desespera porque no quieren esperar 20 minutos, y mejor se van”, dice Silverio.

De momento, este pequeño productor ha logrado evitar el despido de sus trabajadores porque le han salido órdenes de entrega, pero no sabe por cuánto tiempo más podrá pagarle a su equipo.

“Toda la gente con negocios nos hemos visto afectados. Yo solicité un préstamo de esos que el gobierno está ofreciendo para ayudarnos, pero no me ha llegado. Lo único que he recibido es el cheque del estímulo económico por 1,200 dólares”, explica.

Originario de Guerrero, México, Silverio lleva cuatro años con su negocio Divine Harvest Family Farm. “Yo rento un terreno en Ontario donde siembro todo tipo de verduras y vegetales que vendo en los Farmers Markets. Este año por fin habíamos conseguido la estabilidad financiera, pero esta epidemia nos agarró desprevenidos”.

Un poco de alivio

En apoyo a los pequeños horticultores y a las familias de bajos recursos, el supervisor Mark Ridley-Thomas les entregó frutas y vegetales frescos a 1,100 familias del sur de Los Ángeles que experimentan inseguridad financiera debido al COVID-19.

Se trata del programa ‘Farm Boxes’ y para impulsarlo, el supervisor tuvo el respaldo del Hospital Cedar-Sinai y la Fundación de la Familia Frederic D. Rosen y Nadien Schiff, así como de Sustainable Economic Enterprises of Los Angeles (SEE-LA), la organización que agrupa a los mercados de agricultores, y del sindicato UNITE-HERE local 11. A muchos de los miembros de este sindicato les han reducido sus horas de trabajo por la crisis de coronavirus.

Cada semana durante el próximo mes, se entregarán las Farm Boxes con naranjas, todo tipo de berries, entre cinco y siete variedades de vegetales así como una docena de huevos.

“Durante esta pandemia, las familias enfrentan un estrés financiero. Esta alianza está destinada a aliviar la carga financiera a lo largo del sur de Los Ángeles, proporcionándoles opciones de alimentos saludables que puedan cocinar en casa”, afirma el supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas.

“Mientras tanto, los productores locales tienen la oportunidad de distribuir sus vegetales y mantener sus negocios a flote. Es una ganancia para todos”, señala.

Preocupación

Ismael Castellanos con 20 años ganándose la vida como pequeño productor y vendedor de su cosecha en los Farmers Markets del condado de Los Ángeles, dice que el coronavirus le ha afectado sus ingresos en un 40%. “Solo estoy vendiendo los fines de semana. La verdad ya queremos que esta pandemia se vaya pronto. Estamos preocupados. Dos familias, la de mi hermano y la mía, dependemos de los vegetales y frutas que sembramos en Ontario – condado de Riverside -.

Los pocos días que les permiten vender, los pequeños agricultores de los Farmers Markets usan mascarillas y guantes. “Los compradores que entran al mercado también llegan protegidos”, explica Ismael.

En la ciudad de Los Ángeles, los mercados de agricultores para poder abrir sus puertas al público tienen que cumplir con una serie de requisitos de higiene como distancia social, estaciones para lavarse las manos y letreros que expliquen los protocolos de salud.