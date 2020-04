“El tenis no es la Champions League”: Rafael Nadal explica por qué cree que es difícil que se retome su deporte a mediano plazo

El español dijo que si hubiera tenis a puerta cerrada él estaría feliz de participar en los torneos

Este miércoles Rafael Nadal brindó una entrevista para los medios españoles Cope y Onda Cero, allí explicó por qué ve lejano un regreso del tenis, argumentando que hacerlo sin público podría ser una medida insuficiente en esta época de coronavirus, a diferencia de como podría suceder en el fútbol; aunque recalcó que si se hiciera de esa manera, él participaría sin pensarlo dos veces.

“No apostaría por un Grand Slam sin público. La Liga y la Champions se hacen en un país y en un mismo continente, y se podría terminar la temporada. Pero el tenis es global, de país en país, semana tras semana. Los desplazamientos y la organización conllevan movilizar a mucha gente, eso conlleva nivel de riesgo. Debemos tener responsabilidad”, afirmó.

“Se me antoja difícil que pueda haber un torneo oficial a corto o medio plazo. Hay que pensar en el bien general de nuestro deporte y confiar en que las cosas se solucionan. Pero lo primero es superar la tragedia que estamos viviendo y luego ya veremos cómo retomamos todo”, añadió, y acto seguido detalló que sí participaría en torneos sin público.

“No he dicho que no quiera tenis a puerta cerrada, he dicho que veo difícil que se retome, pero si se pudiera retomar a puerta cerrada, yo encantado“, aclaró.

NOVAK DJOKOVIC TAMBIÉN DIO SU PUNTO DE VISTA

Durante la entrevista, también se enlazó Nole para dar su opinión en este tema.

“No es una decisión fácil la de jugar sin público. Lo que hay ahora supera nuestro deporte. Estoy en España y listo para jugar, pero será en los próximos meses. Esta última semana hemos estado hablando horas y horas en el Consejo y entre nosotros para que nuestro deporte salga adelante. No podemos decidir nada, pero en nuestra posición, siendo de los 100 mejores del mundo, podemos pensar en la manera de ayudar a los jugadores y staff de la ATP para subsistir“, sentenció.