Es bueno tener un Plan B: ¿quiénes son los futbolistas más exitosos en los negocios fuera de la cancha?

La crisis que vendrá después de la pandemia mundial de coronavirus nos pegara a todos de una forma o de otra, es bueno tener un Plan B, un negocio alternativo, una válvula de escape para cuando las cosas se ponen complicadas.

Así nos lo demuestran estos jugadores de futbol que han trasladado su brillantez en la cancha al éxito en los negocios:

Cristiano Ronaldo

El portugués no solo es uno de los futbolistas que más dinero han ganado en toda la historia, además es un atrevido inversionista y tiene parte de su fortuna involucrada en hoteles, gimnasios y claro… ropa.

Lionel Messi

Leo no se puede quedar atrás, también ha invertido sabiamente sus recursos en negocios inmobiliarios (edificios de oficinas y apartamentos), su propia marca de ropa y una línea de vinos.

James Rodríguez

El colombiano podrá no estar jugando consecuencia en el Real Madrid pero su marca de agua mineral se vende como pan caliente, según él mismo, alrededor de 1.6 millones de botellas por año.

Gerard Piqué

Uno de los futbolistas más inquietos con los negociosos empresa de logística deportiva organizó la pasada Copa Davis y tiene un grupo empresarial que abarca los eSports, bebidas deportiva, producción audiovisual y mucho más…

Andrés Iniesta

EL jugador español apostó fuerte por el vino. Las Bodegas Iniesta es la principal apuesta del nacido en Fuentealbilla y por la que se dice que se fue a Japón en primera instancia.

Mathieu Flamini

Pero sin duda la historia más increíble de todas es la del francés Mathieu Flamini, a quien tal vez recuerden por su paso por el Arsenal o el AC Milan, pero lo verdaderamente memorable es cómo hizo su fortuna:

💰 Billionaire Boy

Whilst still at Arsenal, Mathieu Flamini secretly created GF Biochemicals. The company has since made scientific breakthroughs that could bring an end to the use of fossil fuels.

Bringing his personal net worth to an estimated $14 billion 😳 pic.twitter.com/pxg8GrOkVf

— Football FanCast (@FootballFanCast) January 28, 2020