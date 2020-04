Kim Kardashian deja de bañar toda su sensual anatomía en esta cuarentena 

Antes del coronavirus era común ver a Kim paralizar el tráfico sin sostén y completamente maquillada, pero ahora el encierro le ha quitado la motivación

La estrella televisiva Kim Kardashian ha reconocido abiertamente que, debido a la situación de confinamiento doméstico derivada del coronavirus, llegó a pasar bastantes días sin darse una buena ducha y sin cepillarse el pelo debidamente: una dinámica que sin duda contrasta con los estilismos tan “glamurosos” que solía lucir en su casa cuando se encontraban allí las cámaras de su programa de telerrealidad.

Tras admitir, entre otras cosas, que su melena es un “completo desastre” desde hace demasiado tiempo, la celebridad ha revelado al portal Refinery 29 que solo se ha maquillado en un par de ocasiones y, probablemente, con el único objetivo de no perder algunas de sus buenas costumbres asociadas a su condición de gurú de la moda y la belleza.

“Mi pelo es un completo desastre y solo me he maquillado dos veces. La verdad es que me siento muy bien cuando lo hago. Siento que soy una persona completamente diferente cuando finalmente me levanto del sofá y hago algo para recuperar mi normalidad. Pero por lo general ya no llevo esa vida glamurosa de antes, lo cierto es que llevaba demasiado tiempo sin ducharme o cepillarme el pelo”, ha confesado la socialité antes de atribuir estos “cambios” a su papel de madre a tiempo casi completo.

“Las prioridades cambian evidentemente cuando los niños tienen la escuela en casa y has de organizarte bien para acomodar todas sus necesidades en tu rutina. Trato de no presionarme mucho, mi consejo para todas esas madres que se encuentran en la misma situación es simplemente que lo hagan lo mejor que puedan“, ha sentenciado la madre de North (6), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (11 meses) junto al rapero Kanye West.