Así es la mansión, ‘en medio del bosque’, que Selena Gómez compró por 4.9 millones de dólares

La intérprete compró una mansión contra paparazzi, al estar rodeada de grandes árboles boscosos, por lo que será imposible captarla en traje de baño en su pisicina

La intérprete Selena Gómez, de 27 años, compró recientemente una mansión en medio del bosque con valor de 4.9 millones de dólares.

La propiedad, que perteneció al fallecido cantante Tom Petty y después a Randy Spendlove, se localiza en Encino, un distrito ubicado en el centro-sur del Valle de San Fernando, muy cerca de Tarzana, Reseda, Sherman Oaks, Bel-Air y Brentwood, en California.

En esa zona también habitan otros artistas de la talla de Vin Diesel, Logan Paul, James Charles, Rebecca Zamolo, entre otros.

Al estar en medio de una zona boscosa, el inmueble cuenta con toda la privacidad deseaba para una artista de la talla de la ex de Justin Bieber, quien no puede ser molestada por nadie, ya que cuenta con un acceso controlado de día y de noche.

La propiedad, construida en tres pisos en el año de 1989, cuenta con 11 mil 483 pies cuadrados, por lo que por espacio no se puede quejar la intérprete de ‘Lose you to love me’.

La casa, ubicada en el número 4626 de la Encino Avenue, cuenta con seis dormitorios, diez baños, sala, sala de estar, sala de música, sala de juegos, dos cocinas interiores y una exterior, así como con pasadizos secretos.

El inmueble también está equipado con varias chimeneas para darle algo de calor a la intérprete durante la temporada invernal, pues en la zona de Encino el termómetro llega a marcar hasta 37 grados Fahrenheit.

Incluso, cuenta con estudio de grabación, por lo que no sería de extrañar que desde su casa surjan sus nuevos éxitos musicales.

También tiene spa, salón para yoga, cuarto de masajes y una piscina con cascada, es decir, todos los espacios necesarios para la relajación y la inspiración.

En el jardín no solo tiene áreas verdes, sino que también una zona de fogata, un bar al aire libre y una mesa de madera con bancos para tener una velada romántica rodeada de velas y teniendo a la luna como testigo principal.

