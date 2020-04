Con estas palabras, Vince McMahon anunció a su personal la difícil situación de su despido de WWE

Las consecuencias del coronavirus a nivel económico ya están causando estragos, prueba de ello es el reciente despido de varios luchadores y equipo administrativo en WWE, el cual causó gran revuelo e indignación en el mundo del deporte.

Recientemente, se dieron a conocer las palabras que Vince McMahon, presidente de la compañía, dio a sus empleados sobre la situación que se vive actualmente y por la cual tenía que prescindir de los servicios de algunos.

“Lo que estamos pasando hoy no tiene precedentes, y no hay duda de que estos son tiempos difíciles para todos. Dados los efectos adversos del coronavirus y la recesión financiera resultante, WWE, como muchas compañías, tienen que disminuir los gastos operativos”, explicó el mandamás de la empresa.

“Desafortunadamente tenemos que reducir temporalmente el personal. Por ende, varios empleados de WWE serán despedidos de la compañía hoy. Los empleados recibirán un comunicado que detallará su situación. Más específicamente, los afectados recibirán un mensaje de texto de Recursos Humanos, con información específica donde se mostrará información sobre sus próximos pasos”, agregó McMahon.

Con esta medida, la compañía ahorrará $4,000,000 dólares en salarios de forma anual, con lo que pretende seguir adelante y llevar a cabo los eventos que se tiene programados.

BREAKING: WWE has come to terms on the release of Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), EC3 (Michael Hutter) and Lio Rush (Lionel Green). We wish them all the best in their future endeavors. https://t.co/cX449nNSLU

— WWE (@WWE) April 15, 2020