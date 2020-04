El condado de Los Ángeles informa 81 nuevas muertes por coronavirus, el total más alto en un día

Las órdenes de quedarse en casa son vitales para frenar la propagación del coronavirus

El sábado, el condado de Los Ángeles reportó 81 nuevas muertes relacionadas con COVID-19, la cifra más alta de muertes de un día por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en el condado del sur de California.

El condado también anunció 642 casos adicionales de coronavirus el sábado, para un total de más de 12,000.

“Hoy marca un hito muy triste para nuestro condado”, dijo Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado, en un comunicado. “Estamos informando el mayor número de muertes de COVID-19 en cualquier día desde el comienzo de la pandemia, y nuestras más profundas condolencias están con todas y cada una de las personas que lloran la pérdida de sus seres queridos”.

@lapublichealth Announces 81 New Deaths Related to #COVID19 and 642 New Cases of Confirmed COVID-19 in Los Angeles County. 12,021 Positive Cases of COVID-19 Across All Areas of LA County and a Total of 576 Deaths. View https://t.co/q2DngChsCt for more. pic.twitter.com/1lYolKwobY — LA Public Health (@lapublichealth) April 18, 2020

En la última semana, las muertes entre los residentes del condado de Los Ángeles se han duplicado y ahora son más de 570, dijo Ferrer.

De las personas que murieron más recientemente, 56 tenían más de 65 años, 18 tenían entre 41 y 65 años, y una persona tenía entre 18 y 40, dijo Ferrer. Sesenta y tres personas tenían condiciones de salud subyacentes.

Protéjase y proteja a los demás del # COVID19 usando y utilizando, limpia y adecuadamente, la cubierta de tela para la cara. Recuerde, las cubiertas para la cara no son un sustituto del distanciamiento físico, el lavado de manos o quedarse en casa. #StaySafe pic.twitter.com/NXXGIVk0gQ — LA Public Health (@lapublichealth) April 17, 2020

Más lugares para hacer pruebas

El crecimiento de casos en el condado de Los Ángeles se produce a medida que los funcionarios continúan aumentando los esfuerzos para mejorar el acceso a las pruebas.

Más de 76,000 residentes habían sido evaluados y habían recibido sus resultados hasta el sábado, con un 14% de resultados positivos, dijo Ferrer.

Reminder: Free, same-day tests are available for LA County residents w/ #COVID19 symptoms (fever, cough, difficulty breathing). The following do not affect eligibility:

•Immigration status

•Insurance status

•Age

•Underlying health issues Make appt: https://t.co/XEyEPR7dI3 pic.twitter.com/Gs6O1Ao2cB — Los Angeles County (@CountyofLA) April 18, 2020

Nuevos sitios de prueba abrirán el lunes en Bell, en el Beverly Community Hospital en Montebello y en el Hospital PIH Health Good Samaritan en MacArthur Park, dijo la supervisora del condado Hilda Solis.

Un sitio de pruebas de manejo en el Hospital PIH Health Whittier también abrirá el lunes, anunciaron funcionarios del condado el sábado. Cualquier residente con síntomas de COVID-19 puede hacer una cita, dijeron.

Las personas se quedarán en sus autos para las pruebas, que se administrarán ellos mismos frotando sus propias gargantas usando las instrucciones proporcionadas en el sitio, dijeron las autoridades. Los resultados se proporcionarán dentro de dos o tres días, dijo el condado.

La orden de “estar en casa” sigue vigente

Por ahora, la orden de permanencia en el hogar del condado sigue vigente, y las autoridades dicen que es fundamental que los residentes continúen cumpliendo para frenar la propagación del virus.

Esta semana fue muy difícil –– perdimos a mucha gente y muchas familias siguen sintiendo la pérdida de un ser querido. Estamos sufriendo. Estamos preocupados, pero no somos impotentes. Podemos salir de esta crisis si nos seguimos quedando en casa. — MayorOfLA (@MayorOfLA) April 18, 2020

En la ciudad de Los Ángeles y en muchas otras, los residentes también deben usar máscaras al salir de sus hogares para visitar supermercados, farmacias y otros establecimientos para aprovechar los servicios esenciales.

New guidelines around face coverings are now effective as of April 15th. Those working around others and the public, and those visiting essential businesses are required to wear face coverings at all times. Let's #DoOurPart to stop the spread of #COVID19 pic.twitter.com/zl6ky5svXk — LA Public Health (@lapublichealth) April 16, 2020

En California

En todo el estado, otras 87 personas murieron en el período de 24 horas que finaliz’o el viernes por la noche, lo que eleva el total de muertes de California a 1,072, dijo el gobernador Gavin Newsom el sábado.

“Para aquellos que piensan que estamos fuera de peligro… les advierto sobre la base de ese número 87”, dijo Newsom. “Eso representa una de las muertes más altas que el estado ha experimentado desde el comienzo de este proceso”.

A partir del viernes por la noche, el número de personas hospitalizadas con COVID-19 en California había aumentado a 3,221, un aumento del 1.3% respecto al día anterior.

Un total de 1,173 de esos pacientes estaban en unidades de cuidados intensivos.

Los funcionarios consideran que esas estadísticas son indicadores clave de si las reglas de distanciamiento social del estado están haciendo una diferencia y qué tan pronto pueden relajarse.