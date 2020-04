El boxeador Caleb Plant vuelve a levantar la mano para enfrentar a Canelo, asegura que estará listo para septiembre

El futuro de Canelo es incierto, pues su equipo ha dicho que no tienen un oponente seguro

Luego de que se dio a conocer que Canelo y Billy Joe Saunders no tiene un contrato firmado y ante la posible negativa del equipo de Gennady Golovkin para pelear en septiembre, Caleb Plant aseguró que él está disponible para enfrentar al mexicano.

“Siento que soy el paquete completo, y como dije, soy libre en septiembre. “Soy un luchador de clase mundial, deberían ofrecerme algo razonable. El peso todavía tiene que hacerse. No es difícil, pero aún requiere esfuerzo y privarse de tantas cosas y ser tan disciplinado”, explicó el estadounidense a Fightype.

“Quizás otras personas no hacen sus campamentos tan disciplinados, por lo que pueden disfrutar de otras cosas mientras están en el campamento, pero yo no lo hago así. Voy al cien por ciento con la disciplina y no pongo mi mano ni en una galleta”, añadió.

Plant es campeón mundial supermedio de la FIB con un récord de 20 peleas ganadas por cero derrotas y 12 victorias por nocaut. Asimismo, ha tenido el título de las 168 libras en su cintura, desde enero de 2019.