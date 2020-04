Fuertes tormentas golpean al menos a 4 estados del sur, una semana después de tornados mortales

Varias tormentas eléctricas azotaron el pasado domingo zonas de varios estados del sur con granizo, vientos fuertes y lluvias torrenciales. Los meteorólogos advirtió que la región debía estar alerta ante posibles tornados a inundaciones durante la noche.

Los avisos de tornado recorrieron partes de Louisiana y Mississippi hasta Alabama y Georgia, lugares ya afectados por mortales condiciones climáticas el domingo de la pasada semana.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) también emitió alerta por inundaciones en la región. La oficina de Jackson, en Mississippi, compartió un video en su cuenta de Twitter de una carretera inundada de agua de lluvia en la ciudad de Hattiesburg, Mississippi, y comunicó que varias calles habían quedado anegadas como consecuencia de las fuertes lluvias. La ciudad también se hizo eco de la advertencia.

FLASH FLOOD WARNING in Hattiesburg MS after prolific rainfall rates from HP supercell. Time is 840 pm @NWSJacksonMS #mswx pic.twitter.com/VhlYaNkB4D

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 20, 2020