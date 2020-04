Mujer de 68 años da a luz por primera vez y a gemelos

El pasado domingo 19 de abril, los directores del Hospital Docente de la Universidad de Lagos (LUTH), en Nigeria, anunciaron a través de su cuenta oficial de Twitter una noticia que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Una mujer de 68 años dio a luz por primera vez en su vida a unos gemelos, y por fortuna, tanto la madre como los bebés se encuentran en perfecto estado de salud, a pesar de la pandemia de coronavirus que también está afectando a ese país.

Great news amidst the COVID19 Pandemic:

LUTH SUCCESSFULLY DELIVERED A 68-YEAR OLD FIRST TIME MOTHER OF A TWIN#FirstTimeParent #FirstTimeInAfrica #LUTH pic.twitter.com/A8bK8uNhQM

— LUTH (@LUTHofficial) April 19, 2020