Lanza advertencia Terence Crawford: deberán pagarle más si pelea sin fanáticos

Montar peleas de boxeo sin aficionados podría traerle serios problemas a los promotores

Terence Crawford, campeón Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), dijo que si la pandemia del Covid-19 orilla a que las funciones tengan que reanudarse sin fans, entonces deberán pagarle un poco más.

“Si pasa (peleas sin público), entonces me tienen que pagar más. Tienen que pagarme más porque los peleadores de mi estatus y de mi nivel también recibimos dinero del público que va a ver la pelea. Entonces, si no voy a recibir ese dinero, me van a tener que pagar por adelantado esa parte“, comentó en un podcast el púgil estadounidense y quien es considerado uno de los mejores 10 libra por libra del orbe.

El diario Reforma informó que el promotor Bob Arum, de Top Rank, lleva un par de semanas analizando opciones para reanudar funciones sin aficionados por el tema del coronavirus.

Se ha manejado que Crawford, de 32 años y quien está invicto en 36 peleas como profesional, pudiera enfrentar a otro Top 10 del mundo, Errol Spence, pero ese pleito parece que deberá esperar.

Terence no pelea desde diciembre del año pasado.