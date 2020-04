Los Ángeles: Aprueban fondo de emergencia para pagar la renta

La concejal del distrito 6 de la ciudad de Los Ángeles, Nury Martinez, informó que el Concejo Municipal votó y aprobó su propuesta de crear un fondo de emergencia por el coronavirus para pagos de renta.

Los residentes de la ciudad de Los Ángeles, incluso los indocumentados, podrán acceder a ayudas económicas para pagar la renta ya que miles de ellos no reciben apoyos federales por su situación migratoria.

Today the City Council voted to revive my EMERGENCY RENTERS RELIEF PROGRAM to assist low-income renters, including our working-poor immigrants, who have limited means to pay back rent. While the LA City Eviction Moratorium protects ALL renters affected by COVID-19 … 1/3

Un fondo similar, también auspiciado por Martínez, se creó a finales de 2019 cuando muchos inquilinos de la ciudad de L.A. afrontaron un aumento de rentas mayor al 8%.

“Aunque la ciudad protege a los inquilinos de ser desalojados durante la crisis del coronavirus, muchas personas de bajos ingresos tendrán problemas para pagar las rentas atrasadas. No cuentan con los medios para hacerlo”, afirmó la concejal del distrito 6 en un tweet.

This $2.15 million is seed money & the City will now work on identifying federal $$, as well as private donations, to make this a robust program to help ppl, including those who are not receiving federal aid because of their immigration status. #RentReliefLA #InThisTogether

3/3

— Nury Martinez (@CD6Nury) April 23, 2020