Obama envía duro mensaje a Trump por coronavirus

El expresidente Barack Obama se expresó por primera vez sobre las acciones del presidente Donald Trump contra coronavirus y señaló que no venía un “plan nacional coherente” al respecto.

El mensaje del exmandatario no menciona al presidente Trump, pero es una clara referencia a sus políticas. La reacción se da después de que el republicano acusara al demócrata nuevamente del retraso de pruebas de COVID-19.

“Mientras seguimos esperando un plan nacional coherente para enfrentar esta pandemia, estados como Massachusetts están comenzando a adoptar sus propios planes de salud pública para combatir este virus, antes de que sea demasiado tarde”, dijo Obama en Twitter.

El expresidente hizo el comentario compartiendo un artículo de la revista New Yorker que explica que aún podría haber tiempo para enfrentar la pandemia y evitar más muertes.

While we continue to wait for a coherent national plan to navigate this pandemic, states like Massachusetts are beginning to adopt their own public health plans to combat this virus––before it's too late. https://t.co/Eb2Hz8H8vU

— Barack Obama (@BarackObama) April 22, 2020