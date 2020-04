Por qué las mujeres de la Generación X ya estaban agotadas… desde antes de la pandemia

Un análisis de la periodista Ada Calhoun, autora del libro “Why We Can’t Sleep: Women’s New Midlife Crisis"

Cuando los días no parecen de 24 sino de 30 horas, o incluso se pierde noción de si es jueves o sábado, es porque algo muy feo está sucediendo en el interior de una mujer que se divide en muchas piezas. Porque cuida su trabajo, a sus hijos, a sus padres, al esposo, la despensa, las tareas escolares y hasta un poco su salud.

Pero esto no es un análisis de las mujeres de la Generación X (nacidas entre 1965 y 1980) agotadas por todo lo que está sucediendo en su casa por la pandemia, más bien es que ellas ya venían cansadas desde antes del encierro obligado y ahora esta ruda situación las tiene al borde del colapso.

De este tema se desprende una interesante charla de la periodista Ada Calhoun, autora del libro “Why We Can’t Sleep: Women’s New Midlife Crisis (“Por qué no podemos dormir: la nueva crisis de la mediana edad”), quien responde a las preguntas de S. Mitra Kalita, de CNN Health, sobre este desorden que padece la generación ya mencionada.

“Ahora depende de las mujeres de la Generación X evitar que sus padres mueran mientras aprenden a educar en casa, mientras trabajan desde casa o enfrentan una pérdida de trabajo y una profunda inseguridad financiera. Es una tormenta perfecta de presión”, contó Calhoun.

La autora describe este momento como el yunque que puede romper la espalda del camello, porque mientras las mujeres intentaban ser malabaristas de un montón de platos en el aire, ahora el confinamiento se los derribó y peor aún, los platos siguen cayendo por montones como lluvia sin cesar.

“Esta es una crisis sin precedentes. Creo que muchos de nosotros tenemos la opción de elegir entre mantener las altas expectativas para nosotros mismos: trabajar en el trabajo, la vida familiar, la forma física, la apariencia, la decoración del hogar, etc., agregando desinfección a la lista, o si sea muy honesto sobre lo que es posible en este momento, de lo que somos capaces y con qué necesitamos ayuda”, sugirió la periodista.

Calhoun le dijo a Kalita que le daba tanto miedo lo que ya parece estar muy cerca de todos: que muchas familias pueden no tener ingresos durante meses y eso es aterrador.

“Los pobres en particular ya estaban sufriendo horriblemente por esa falta de apoyo social, pero en este momento parece que casi todos sienten esa falta”, finalizó.