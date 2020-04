Coronavirus en California: Hay más de 40,000 casos y casi la mitad en el condado de L.A.

El número de casos de coronavirus en California alcanzó 40,812 y se registraron 1,594 muertes hasta el viernes, cuando una ola de calor del fin de semana amenaza con atraer multitudes a las playas del estado, según el conteo de casos de L.A. Times. L.A. Times está llevando a cabo una encuesta independiente y continua de docenas de agencias locales de salud en todo el estado.

En tanto, el Departamento de Salud Pública de California reporta menos de 40,000 casos de COVID-19 y 1,562 muertes el viernes, pero su cifra de 39,254 casos está muy cerca de pasar también los 40,000 casos en el estado.

Los números citados por el gobernador Gavin Newsom en el siguiente tuit, reflejan los casos reportados por el Departamento de Salud Pública de California el viernes, y un renovado llamado a quedarse en casa y mantener el confinamiento, aunque suban las temperaturas y las personas quieran estar al aire libre.

NEW: CA has 39,254 confirmed positive cases of #COVID19.

3,344 of those cases are in our hospitals. 1,216 of those are in the ICU.

I know it’s going to be nice out this weekend. And many are tired of staying home. But we MUST continue take this seriously.#StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 24, 2020