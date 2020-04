California entregará 3 comidas diarias a domicilio y gratuitas para los adultos mayores

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un programa que permitirá proporcionar tres comidas nutricionales diarias a los adultos mayores en riesgo en el estado.

“En California hay 5.7 millones de personas que son adultos mayores y al menos 1.2 millones de ellos viven solos”, afirmó Newsom al momento de presentar el programa Restaurants Deliver: Home Meals for Seniors. “Muchos no pueden cocinar o valerse por si mismo”, agregó.

Restaurants Deliver: Home Meals for Older Californians – a first-in-the-nation program to let local governments and restaurants provide meals for older & at-risk adults who are unable to access meals while staying at home and leverage local businesses to provide those meals. 🍴👩🏾‍🍳

