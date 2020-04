Eres un buen padre si tu hijo te dice estas frases

Es fácil saber cuando estás haciendo bien las cosas en la educación de tu pequeño

En la actualidad, educar a un hijo desde su etapa inicial es todo un reto para los padres. Desde que tu pequeño llega al mundo, debe aprender a convivir en familia llevando rutinas de orden que para su etapa más grande le servirá para ser un ciudadano de bien.

Pero ¿cómo saber si estás haciendo buen trabajo con ese pequeño orgullo de tu casa? La respuesta está en su conducta cotidiana que, aunque un poco rebelde, puedes saber que sus frases tienen que ver con la disciplina que ha aprendido de tu mano.

Esto tiene que ver con lo permisivo que puedas ser, porque aunque quieras mucho a tu hijo, has cosas que son incuestionables y tu hijo tiene que aprender a obedecer desde temprana edad.

‘Nunca me compras nada’

Una frase que te dice una y otra vez mientras que tú sigues en tu empeño de que aprenda a valorar las cosas.

‘Mis amigos tienen celular y yo no’

O en el caso de que ya tenga edad para tener uno te dice esto otro: ‘El celular de mi amigo es mucho mejor que el mío’. Como si eso importara. Eso de querer lo que tienen los amigos es una etapa más, ¿no crees?

‘Siempre me dices lo que tengo que hacer’

Una frase que te suelta tu hijo cuando tú le dices que sea responsable de sus cosas, que se esfuerce en el colegio, que ayude a sus hermanos.

‘Estoy harto de ordenar’

¿Y quién las va a ordenar sino? Niños que cuidan sus cosas de pequeños harán lo mismo cuando sean adultos.

‘Tú no me quieres’

Si te lo dice cuando está enfadado, no vale. Esta es una forma de chantaje más ante la que no hay que ceder.

‘Quiero salir de noche y tú no me dejas’

Saldrás, hijo mío, claro que sí, pero cuando tengas edad para ello. ¡Qué prisa tienen los niños de hoy en día por hacerse mayores!

‘¿Por qué tenemos que cenar juntos todos los días?’

¡Está claro! porque pasar tiempo en familia es lo mejor que hay. Ahora no lo sabe apreciar, pero no tardará en hacerlo.

‘¿Me puedo quedar más rato viendo la televisión?’

No, es hora de dormir, mañana madrugas y demás argumentos que ya te sabes de sobra. Límites siempre puestos desde el cariño, ¿qué haríamos sin ellos?

‘¿Por qué no puedo tener Instagram?’

O Twitter o Facebook o Tik Tok, o YouTube, o cualquier otra red social que se ponga de moda. Pues porque no son para niños.

‘Eres la mejor, te quiero mucho’

No todo iban a ser quejas y súplicas. Los hijos también saben mostrar su cariño a los padres de vez en cuando. Si tu hijo te dice estas palabras ten por seguro que lo estás haciendo divinamente bien.