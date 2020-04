Facebook lanza un nuevo servicio de videoconferencias para competir con Zoom

Facebook lanzó este viernes un nuevo servicio de teleconferencias, Messenger Rooms, que se une a los que ya ofrecía la empresa de la red social y que está pensado para competir con el auge vivido por Zoom a causa de las restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19.

Facebook aseguró que próximamente Messenger Rooms permitirá videollamadas de hasta cincuenta personas (las llamadas de Messenger, propiedad de Facebook, en la actualidad solo permiten ocho participantes), aunque por el momento ese número es más reducido y el límite es distinto para cada usuario.

Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video — and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook (🧵) pic.twitter.com/EeVoJMysC6

