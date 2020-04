No se producen asesinatos en Miami desde hace 3 semanas: algo que no pasaba desde 1964

Al parecer la orden de permanecer en casa por el brote del coronavirus en el sur de la Florida está teniendo un efecto positivo y no solamente porque está ayudando a frenar la propagación del virus. Según explica el Miami Herald ha habido un bajo índice que criminalidad.

El rotativo del sur de la Florida señala que ha habido un “ligero aumento en los homicidios en todo el condado de Miami-Dade”. “Los registros muestran que ha habido más asesinatos durante el mismo período este año que el anterior en las ciudades de Miami Gardens y Hialeah y Miami-Dade no incorporada, un área que incluye aproximadamente la mitad de la población del condado de 2.7 millones de personas”.

La situación se mantuvo más o menos estable, incluso después de que el alcalde Carlos Giménez ordenara el cierre de la mayoría de los negocios, el pasado 17 de marzo. Desde ese día y hasta hoy, 16 personas han sido asesinadas en el condado de Miami-Dade, lo que supone un aumento del 33 por ciento en 12 homicidios durante el mismo periodo de 2019.

