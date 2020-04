El mexicano Carlos Molina presentaría cartelera a puerta cerrada el 23 de mayo en Michoacán

El ex campeón mundial mexicano, Carlos Molina, planea realizar una cartelera a puerta cerrada el próximo 23 de mayo, en Michoacán, México, por lo que está en pláticas con el gobierno del estado para tener todos los permisos y establecer las medidas de sanidad.

I want to thank Warriors Boxing for all they did for me in my career leading me to a world title. I signed with them in a way that's unheard of these days (old school way) a man's word and a handshake. We had a great run with 8 fights all nationally pic.twitter.com/MEQaZ8tlxo

— KingCarlosMolina (@kingCarlosMX) April 23, 2020