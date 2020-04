¡Nada detiene a UFC! Realizarán tres eventos en Florida durante la primera quincena de mayo

Parece que UFC al fin ganó su lucha contra el coronavirus, pues se informó que la compañía realizará tres eventos a puerta cerrada los próximos días sábado 9, miércoles 13 y sábado 16 de mayo, en Jacksonville, Florida, con total apoyo del alcalde de la ciudad.

Por el momento, Dana White dio a conocer que la primera cartelera será UFC 249 y tendrá como platillo principal el duelo por el cetro interino de peso medio entre Tony Ferguson y Justin Gaethje. El pleito semifinal será Henry Cejudo, campeón mundial gallo, frente a Dominick Cruz.

En declaraciones para la cadena ESPN, White además mencionó que ha presentado un plan completo para que pueda llevar a cabo shows en UFC Apex, localizado en Nevada, donde la empresa tiene un centro de alto rendimiento y haría los costos más bajos para realizar las peleas.

So, as far as the big PPV events, UFC 249 on May 9th. Next one would be June 6. Then July 11. And Aug. 1 was tentatively on there, from what I’ve heard. And I would speculate there’s a good chance lot of these end up in Vegas with no live crowd. pic.twitter.com/h4PZhiCx4Z

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 25, 2020