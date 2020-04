VIDEO: El yate de $250 millones de dólares en el que Jerry Jones pasa la cuarentena

Es de sobra conocida la controvertida personalidad que ha caracterizado a lo largo de los años al propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, y fiel a su costumbre, el Draft 2020 de la NFL brindó otra oportunidad de conocer sus excentricidades y darse una idea de cómo pasa la cuarentena este millonario.

Is Jerry Jones on a yacht?

En el primer reclutamiento virtual en la historia de la Liga a causa de la crisis de salud por la pandemia de COVID-19, se dejó ver al mandamás del conjunto de la estrella solitaria en su yate de $250 millones de dólares, el cual habilitó como su “cuarto de guerra” para supervisar las decisiones deportivas respecto a los talentos del fútbol americano colegial.

Jerry Jones’ draft room is on his $250 million super-yacht. Now that’s a super-flex. pic.twitter.com/ZJwgrUcehX

— Don Van Natta Jr. (@DVNJr) April 24, 2020