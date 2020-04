Otro jugador de la Premier League rompió la cuarentena para hacer un fiestón y su club está ‘horrorizado’

El Everton pidió disculpas por la actitud de su jugador Moise Kean, que se saltó las normas de confinamiento para hacer una fiesta y afirmó que está “horrorizado” por el comportamiento del futbolista italiano de ascendencia marfileña.

El delantero del conjunto de Liverpool se delató a sí mismo tras compartir este sábado a través de una red social imágenes de la fiesta que hizo en su casa. En ellas se pueden ver escenas con chicas con las que bailaba y se divertía.

Images have emerged appearing to show striker Moise Kean at a house party during lockdown.

Everton say they are "appalled".

