Alianza del condado de Los Ángeles con la organización Baby2Baby entregará miles de insumos para bebés

La supervisora del Distrito 1 del condado de L.A., Hilda Solis anunció una alianza con la organización Baby2Baby para entregar insumos esenciales para los bebés de las familias más necesitadas del condado.

“En este momento los padres y las instituciones dedicadas al cuidado de bebés tienen acceso limitado a la fórmula. Hoy la necesidad por insumos básicos es más fuerte que nunca debido a la pandemia del coronavirus”, afirmó la supervisora.

“Estoy orgullosa de presentar una asociación con Baby2Baby para apoyar a las familias y a los niños durante la pandemia del COVID-19”, agregó Solis al presentar el programa.

LA County is partnering with @Baby2Baby to support families and children during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/EXbanZQlkG

